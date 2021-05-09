هنية يوجه رسالة إلى قائد الثورة الاسلامية حول أحداث القدس

ودعا هنية في الرسالة العالم الاسلامي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم سكان القدس ووقف جرائم المحتلين الإسرائيليين.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

كما تعلمون تستمر اعتداءات واعتداءات الصهاينة المغتصبين على القدس وسكانها ، بما في ذلك تكثيف اليهودية والاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين والتطهير العرقي والاعتداءات على باب العمود والشيخ جراح ، وكذلك العدوان على المسجد الأقصى والمؤمنين ، سواء كان الاعتداء على مسجد مبارك أو قمع المصلين وإغلاق أبوابه ومنع الفلسطينيين من دخوله للصلاة والعبادة ، كل هذا جهد واسع من قبل نظام الاحتلال لإضفاء الشرعية على الاستيطان ، نقل الفلسطينيين ومصادرة منازلهم وممتلكاتهم وإقامة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتغيير الوضع الحاكم وهذه جريمة جديدة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وجرحت المشاعر. ومشاعر الأمة الإسلامية ومدينة القدس وتاريخها الإسلامي ووجودها ، واستهدفت أرزاق سكانها ومستقبلهم وحقوقهم المشروعة ، كما استهدفت بشكل مباشر مسجد مبارك الأقصى وحرسه الثوري.

نحن في حركة حماس ، أمام عدوان وجرائم العدو الصهيوني في شهر رمضان المبارك والوضع المتوتر والخطير في القدس والمسجد الأقصى ، نحذر من العواقب الخطيرة. يدعو إلى التعبئة الفورية للعالم الإسلامي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم ومحاولة حشد المواقف الإسلامية والدبلوماسية العربية والإسلامية والدولية لمنع العدو الصهيوني من مواصلة جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. في القدس المحتلة وخصوصا نحن مسجد مبارك الاقصى.

جهود متواصلة وواسعة من قبل المحتلين الصهاينة في مدينة القدس لنقل 28 عائلة فلسطينية قسراً في حي الشيخ جراح والاعتداءات البشعة على سكان حي باب العمود والاعتداءات العدوانية والاستفزازية على الأقصى المسجد وقمع أتباعه جريمة وأعمال خطيرة ، والتزم الصمت أو عدم رد الفعل القوي لوقف نظام الاحتلال وقياداته عن استمرار الجرائم بحق القدس والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وخاصة القرار. قام المحتلون الإسرائيليون بمهاجمة المسجد الأقصى خلال شهر 28 رمضان بالتنسيق مع مجموعات يهودية ودعم الجيش ، وهذا الكيان سينتهي وسيمر.

في هذه الأيام ، في شهر رمضان المبارك ، شهر التضامن والتعاون والنصر ، نرسل هذه الرسالة إلى سعادتكم ، وكلنا نؤمن ونأمل أن تكون الأمة الإسلامية في صف واحد مثل بناء قوي - دائما نفس الانتصار في القدس وكان مقدسا - ودعم الشعب الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى لمواجهة جرائم المحتلين الصهاينة ووقف المستوطنين المحتلين عن مواصلة العدوان ودعم المقاومة والاستقرار. من سكان القدس وحراس المسجد الاقصى.

واتخذ الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة منذ أكثر من خمسين عاما طريق المقاومة والصبر للدفاع عن أرض ومقدسات فلسطين باسم الأمة الإسلامية والعربية ولن تتوقف أبدا عن الاستمرار في هذا الطريق حتى النصر والعودة إلى هذه الأرض وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى عاصمة القدس الشريف.

نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويوفقكم وأن يوفقكم ، وأن يوفق الجمهورية الإسلامية الايرانية دوام التقدم والازدهار.

انتهى** 1453