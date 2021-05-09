٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84323346
٠ Persons

سمات

نواب مجلس الشورى يؤكدون على صيانة مصالح ايران في محادثات فيينا

نواب مجلس الشورى يؤكدون على صيانة مصالح ايران في محادثات فيينا

طهران/ 9 ايار/ مايو/ ارنا - قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي "أحمد امير ابادي فراهاني"، أن النواب أكدوا في الجلسة غير العلنية للمجلس اليوم الأحد على ضرورة ان لاتلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران.

واشار امير ابادي فراهاني الى أن الجلسة ناقشت المحادثات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 وان رئيس المجلس قدم تقريرا بهذا الصدد.

وشدد على موقف ايران في رفع انواع الحظر بشكل كامل وان يثبت ذلك بالتجربة، داعيا فريق التفاوض الايراني الى اليقظة وتجسيد صمود الشعب الايراني طوال ثماني سنوات من الحظر.

وتابع عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى قائلا : لقد علمنا انهم قسموا الحظر الى قسمين الأول يتعلق بالاتفاق النووي ، والاخر فرض لدواعي اخرى، في حين ان موقف ايران هو رفع انواع الحظر وازالة كل العراقيل التي تواجه المنتجين والمصدرين الايرانيين.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 0 =