حجة الاسلام رئيسي يعزي باستشهاد الطالبات اثر تفجير كابول الارهابي  

وكتب حجة الاسلام رئيسي في رسالة العزاء : ان استهداف الاطفال والناشئة الابرياء خلال شهر رمضان المبارك، اجراء جبان يصدر عن وحوش جبناء لا تربطهم اي صلة بالاسلام والانسانية.

واكد رئيس جهاز القضاء، ان "الشعب الايراني حزين ويتضامن في هذا الحادث المؤلم والمرير مع شعب افغانستان؛ هؤلاء الجيران الاعزاء".

واضاف : ان المكافحة المستديمة ضد الارهاب والاحتلال سبيل خروج الشعوب الاقليمية من هذا الوضع المؤسف؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على ذوي ضحايا هذا الحادث المرير بالصبر والاجر، وعلى شعب افغانستان المؤمن والمجاهد بمزيد من التوفيق.

واعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، أن الانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة سيد الشهداء (ع) غربي العاصمة كابول (السبت)، أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

انتهى ** ح ع