ظريف : ليتوحد الجميع من اجل تضييق الخناق على الدواعش عديمي الوطن

واضاف وزير الخارجية : لقد حزنا على الفتيات البريئات الصائمات اللواتي رحن ضحية التكفيريين الدواعش؛ التكفيريون الذين اظهروا انه لا تربطهم اي صلة بالاسلام والانسانية.

وتابع ظريف : لقد حان الوقت ليقرر كل من يهمه امر الاسلام وافغانستان على وضع حدّ لقتل الاشقاء والتماسك من اجل تضييق الخناق على الدواعش عديمي الوطن.

وفي اخر حصيلة للتفجير الارهابي الذي استهدف (امس السبت)، مدرسة سيد الشهداء (ع) في كابول، فقد اعلنت الخارجية الافغانية الاحد، ارتفاع ضحايا الحادث الى 58 قتيلا وما يزيد عن 100 جريح غالبيتهم من الطالبات.

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