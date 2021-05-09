اللجنة البارالمبية الدولية تثمن اداء الرباع الايراني روح الله رستمي

واعلنت اللجنة الدولية على موقعها الالكتروني الرسمي اليوم الاحد، ان "الرباع الايراني روح الله رستمي، بات محط انظار العالم بعد ان رفع ثقل الـ 142 كلغ وتحطيهم الرقم القياسي العالمي خلال بطولة رفع الاثقال البارالمبية العالمية؛ ان الفائز بالميدالية الفضية لبطولة 2021 البارالمبية في لندن وبطل العالم اليوم، تمكن من خلال رفع هذا الثقل ان يتخطى مستوى الـ 240 كلغ الذي كان مواطنه "مجيد فرزين" قد حاز عليه خلال بطولة ريو البارالمبية".

يذكر ان بطولة رفع الاثقال البارالمبية العالمية، بدات الخميس الماضي وانتهت يوم امس السبت؛ حيث شارك من ايران 6 رباعين احرزوا خلالها 6 ذهبيات وفضية واحدة.

انتهى ** ح ع