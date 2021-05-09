لجنة حقوق الانسان الايرانية تعزي بضحايا التفجير الارهابي في كابول

وكتبت اللجنة الوطنية في تغريدتها : بأي ذنب قتلت؟ ان لجنة حقوق الانسان (الايرانية)، تعزي بالمجزرة التي اراقت دماء عشرات الطالبات البريئات الافغانيات، وقبل القائمين على هذه الجريمة، تتحمل امريكا واوروبا اللتان تدعيان الدفاع عن حقوق الانسان، مسؤولية احتلال افغانستان على مدى 20 عاما والذي لم يحقق التنمية ولا الامن لشعب هذا البلد.

يذكر ان وزارة الداخلية الأفغانية اعلنت، الأحد، بأن التفجير الارهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة سيد الشهداء (ع) غربي العاصمة كابول (السبت)، أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

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