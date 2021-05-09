٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٣٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84323910
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قاليباف: الاعمال الارهابية الجبانة لن تؤثر على الارادة الراسخة للشعب الافغاني

قاليباف: الاعمال الارهابية الجبانة لن تؤثر على الارادة الراسخة للشعب الافغاني

طهران / 9 ايار / مايو /ارنا- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان الاعمال الارهابية العمياء والجبانة لن تؤثر على الارادة الراسخة لشعب افغانستان الصديقة والشقيقة وفي تحقيق الامن المستديم والتنمية والبناء وتقرير مصيره.

وجاء في رسالة قاليباف التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب الافغاني (ولسي جرغة) میر رحمان رحماني: ببالغ الحزن والاسى اطلعنا على وقوع انفجار إرهابي جبان في كابول واستشهاد عدد من التلامذة ومواطنيكم.

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: انني اذ أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي آلم الشعب الأفغاني الصائم خلال شهر رمضان المبارك، أدعو الباري تعالى لشهداء هذه الحادثة الدرجات العلى وللمصابين الشفاء العاجل، وان يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.

وتابع قاليباف: انني على ثقة بان مثل هذه الاعمال الارهابية العمياء والجبانة لن تؤثر على الإرادة الراسخة لشعب افغانستان الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن المستديم والتنمية والبناء وتقرير مصيره.

وقال: أنتهز هذه الفرصة داعيا الباري تعالى لكم ولاعضاء البرلمان موفور الصحة والنجاح ولحكومة وشعب افغانستان السعادة والازدهار.

انتهى ** 2342

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