قاليباف: الاعمال الارهابية الجبانة لن تؤثر على الارادة الراسخة للشعب الافغاني

وجاء في رسالة قاليباف التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب الافغاني (ولسي جرغة) میر رحمان رحماني: ببالغ الحزن والاسى اطلعنا على وقوع انفجار إرهابي جبان في كابول واستشهاد عدد من التلامذة ومواطنيكم.

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: انني اذ أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي آلم الشعب الأفغاني الصائم خلال شهر رمضان المبارك، أدعو الباري تعالى لشهداء هذه الحادثة الدرجات العلى وللمصابين الشفاء العاجل، وان يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.

وتابع قاليباف: انني على ثقة بان مثل هذه الاعمال الارهابية العمياء والجبانة لن تؤثر على الإرادة الراسخة لشعب افغانستان الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن المستديم والتنمية والبناء وتقرير مصيره.

وقال: أنتهز هذه الفرصة داعيا الباري تعالى لكم ولاعضاء البرلمان موفور الصحة والنجاح ولحكومة وشعب افغانستان السعادة والازدهار.

انتهى ** 2342