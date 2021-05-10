الدوري الايراني الممتاز.. التعادل حصيلة مباراة القمة بين برسبوليس وسباهان

وفي المباراة التي جرت مساء الاحد في استاد "نقش جهان" في اصفهان بين برسبوليس وسباهان اصفهان، تقدم برسبوليس بهدف سجله عيسى آل كثير في الدقيقة 54 اثر ضربة ركنية ودربكة امام مرمى سباهان فيما تمكن سباهان من معادلة النتيجة في الدقيقة 87 بواسطة محمد محبي بعد ان ارتطمت كرته بمدافع برسبوليس وتهادت الى المرمى بعيدا عن يد الحارس حامد لك.

وسنحت للفريقين العديد من فرص التسجيل الاخرى الا انها لم تثمر ليتقاسما نقطتي المباراة، حيث ارتفع رصيد سباهان الى 45 نقطة في الصدارة فيما ارتفع رصيد برسبوليس الى 42 نقطة في مركز الوصافة مع مباراة اقل.

وفي مباراة مهمة اخرى جرت مساء الاحد ايضا خسر استقلال طهران في استاد "آزادي" امام ضيفه ذوب آهن اصفهان 2-0 ، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة (مباراة اقل) في المركز الثالث فيما رفع ذوب آهن رصيده الى 21 نقطة في المركز 13 ليبتعد بعض الشيء عن منطقة الهبوط.

وسیلتقي برسبوليس واستقلال طهران في دربي العاصمة مساء الجمعة القادمة على استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة 23 من الدوري.

انتهى ** 2342