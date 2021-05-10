اقامة المعرض الدولي للزراعة في شيراز

ونظراً لانتشار فيروس كورونا فإن المعرض سيقام مع الحفاظ على جميع تدابير الصحة والسلامة، وعلى الزوار لبس أقنعة وقفازات.
وسيعرض المشاركون الاجانب والمحليين من مختلف المحافظات أحدث منتجاتهم في المجال الزراعة والري في هذا المعرض.
انتهي** 1453
شيراز/ 10 ايار/ مايو/ ارنا- اعلنت شركة معارض فارس الدولية عن اقامة المعرض الدولي الـ17 للزراعة في الفترة من 18 حتى 21 مايو /ايار في مدينة شيراز.
ونظراً لانتشار فيروس كورونا فإن المعرض سيقام مع الحفاظ على جميع تدابير الصحة والسلامة، وعلى الزوار لبس أقنعة وقفازات.
وسيعرض المشاركون الاجانب والمحليين من مختلف المحافظات أحدث منتجاتهم في المجال الزراعة والري في هذا المعرض.
انتهي** 1453
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