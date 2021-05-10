اقامة المعرض الدولي للزراعة في شيراز

طهران/7 مايو / ايار- ارنا- أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد احمد جبريل إن موازين القوى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تبدلت لمصلحة القضية الفلسطينية وما نشهده هذه الأيام من انتصارات لفلسطين ومحور المقاومة كان نتيجة بركات هذه الثورة الإسلامية في إيران ومواقفها العملية دفاعا عن قضايا أمتنا وفي طليعتها قضية فلسطين .