العميد حاجي زادة : حققنا تقدما كبيرا في منظومات الدفاع الجوي

وخلال مراسم تنصيب القائد الجديد لمقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي ، أوضح العميد حاجي زادة ان التحقيقات والدراسات التي قامت بها القوات الجوفضائية لحرس الثورة اسفرت عن تحقيق تطور كبير في مجال الدفاع الجوي بما في ذلك الرادارات والصواريخ والحرب الالكترونية .

واشار الى ان تشغيل هذه المنظومات بحاجة الى قيادة وسيطرة دقيقة لان الدفاع الجوي يحظى باهمية كبيرة وانه يختلف عن باقي الصنوف العسكرية.

واوضح العميد حاجي زادة ان مقر خاتم الانبياء مقر مشترك بين حرس الثورة وقوات الجيش ، يعملات جنبا الى جنب.

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