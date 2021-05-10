قائد امني : ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات جنوب شرقي البلاد

واوضح العميد طاهري في تصريح اليوم الاثنين لمراسل "ارنا"، ان قوات شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان استطاعت من خلال استشرافها الاستبخاري، الكشف عن خيوط عملية تهريب حمولة ثقيلة من المخدرات بواسطة عصابة متمرسة عبر المناطق الحدودية لهذه المحافظة الى داخل مدينة ايرانشهر.

واضاف، ان فريق العمليالت التابع لشرطة مكافحة المخدرات تمكن بالتعاون مع القوات الامنية لمدينة ايرانشهر ومن خلال عملية استخبارية واسعة، من رصد تحركات هذه العصابة المسلحة التي كانت بصدد نقل حمولة المخدرات عند الساعة العاشرة من ليل امس الاحد، وباستخدام 4 عربات ركاب خفيفة على طريق خاش – ايرانشهر.

وتابع، ان المهربين دخلوا في اشتباكات مسلحة مع القوات الامنية التي كانت بانتظارهم في منطقة الكمين، ليضطروا على الهروب نحو المرتفعات عند مواجهة النار الكثيف من قبل القوات الخاصة لشرطة مكافحة المخدرات هناك؛ مخلفين وراءهم العربات المحملة بحمولة المخدرات.

ولفت هذا القائد الامني، بأن القوات الامنية تمكنت في نهاية العملية من القبض على 5 عناصر لهذه العصابة وقطعتي سلاح رشاش وكمية من الذخيرة، اضافة الى ضبط طن واحد و11 كلغ من انواع المخدرات.

وشدد العميد طاهري بالقول، ان القوات الامنية لدى محافظة سيستان وبلوجستان منتشرة بكل جهوزية في ارجاء المحافظة وترصد جميع مداخلها، ولن تدخر اي جهد في سياق التصدي لعمليات تهريب المخدرات ومكافحة هذه الظاهرة.

انتهى ** ح ع

