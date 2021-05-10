وزير التعليم الايراني يعزي بشهداء الهجوم الارهابي في كابول

وندد حاجي ميرزائي خلال الاتصال، بهذه الجريمة؛ قائلا : انه لمدعاة للاسف بان الحرب والارهاب على مدى السنوات الخمس الماضية راح ضحيتها 1600 طفل، كما فقدنا خلال الحادث الاخير 66 طفلة بريئة لدولة افغانستان الصديقة والشقيقة.

الى ذلك، اعربت السيدة حميدي عن تقديرها للاتصال الهاتفي من جانب نظيرها الايراني وموقفه المتعاطف مع اسر الشهداء و وزارة التعليم والتربية في افغانستان.

كما اكد الجانبان الايراني والافغاني خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم، على مواصلة التعاون الثنائي انطلاقا من القواسم المشتركة الثقافية والحضارية التي تجمع بين البلدين.

في سياق متصل، اعلن النائب الثاني لرئيس جمهورية افغانستان "محمدسرور دانش"، حول اخر حصيلة الجوم الارهابي على مدرسة سيد الشهداء (ع) في كابول، ارتفاع عدد الشهداء الى 85 شهيدا، وان عدد المصابين 150 شخصا.

انتهى ** ح ع