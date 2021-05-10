طاهريان : ايران تدعم الجهود الهادفة الى السلام في افغانستان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين طاهريان ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان "عبد الله عبد الله".

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم كافة الجهود الهادفة الى وقف الحرب وضمان حقوق جميع الشرائح المجتمعية داخل افغانستان.

كما اعرب المبعوث الايراني عن اسفه للتطورات الاخيرة ولاسيما الهجوم الارهابي الذي استهدف "مدرسة سيد الشهداء" (ع) في كابول؛ مصرحا ان الشعب الافغاني قدم طيلة السنوات الماضية ضحايا كثيرين، وقد حان الوقت ليتم ايقاف هذه الحرب واراقة الدماء في بلاده.

الى ذلك، اثنى رئيس المصالحة الوطنية الافغاني على مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية وموقفها الداعم لعملية السلام في هذا البلد.

وقدم عبد الله خلال اللقاء مع طاهريان اليوم، نبذة عن اخر المستجدات السياسية والامنية بما في ذلك الجهود الهادفة الى احلال السلام في افغانستان؛ مؤكدا على تعهد الحكومة الافغانية قبال ذلك.

وقال المسؤول الافغاني رفيع المستوى : لقد سنحت فرصة استثنائية حايا، من اجل التوصل الى السلام وقد اتخذت الجمهورية الاسلامية الافغانية خطوات اساسية في هذا السياق؛ مبينا ان نجاح هذه الجهود يعتمد على التعاون بصدق من جانب الطرف الاخر ودعم المجتمع الدولي وبلدان المنطقة ايضا.

انتهى ** ح ع