١٠‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٨:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84325105
٠ Persons

سمات

خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره العراقي؛

ظريف يطالب الكشف عن مسببي الاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء المقدسة

ظريف يطالب الكشف عن مسببي الاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء المقدسة

طهران / 10 ايار / مايو / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ضرورة الكشف عن هوية القائمين على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الايرانية العامة في محافظة كربلاء المقدسة؛ متطلعا الى اتخاذ مواقف حاسمة من جانب الحكومة والقوات الامنية العراقية لمنع تكرار هكذا احداث.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان تصريحات ظريف هذه، جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره العراقي "فؤاد حسين".

واعرب وزير الخارجية للجانب العراقي، عن احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون والدبلوماسية ويشكل انتهاكا لمعاهدة فيينا – عام 1963. 

وفيما نوه الى مسؤولية الحكومة العراقية بشان الحفاظ على امن المقرات الدبلوماسية لدى هذا البلد، اكد ظريف على ضرورة الكشف عن المسببين في هكذا اجراءات مناهضة للقانون؛ ومتطلعا الى موقف جاد من جانب الحكومة العراقية والقوات الامنية في هذا البلد لمنع تكرار هكذا احداث.  

الى ذلك، اعرب وزير الخارجية العراقي عن اسفه لوقوع هكذا احداث عنيفة؛ مؤكدا على التزام بغداد بحماية الدبلوماسيين وتامين المقرات الدبلوماسية لدى العراق، كما نوه بانه اصدر تعليماته حول تشديد الاجراءات الامنية في هذا السياق.

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 14 =