ظريف : كيان اسرائيل يمنع اللقاح عن المواطنين القابعين تحت احتلاله اللاقانوني

واضاف وزير الخارجية : اليوم، على اعتاب اكثر اعياد المسلمين قداسة، يعمد هذا الكيان الى اطلاق النار على المصلين الابرياء داخل ثالث اقدس مساجد المسلمين.
انتهى ** ح ع
طهران / 10 ايار / مايو / ارنا – نشر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" تغريدة، اليوم الاثنين، اكد فيها ان "كيان اسرائيل لم يكتف بسرقة اراضي ومنازل الشعب فحسب، وانما اسس لكيان عنصري يحرم المواطنين القابعين تحت احتلاله اللاقانوني من الحصول على اللقاح (المضاد لكورونا).
واضاف وزير الخارجية : اليوم، على اعتاب اكثر اعياد المسلمين قداسة، يعمد هذا الكيان الى اطلاق النار على المصلين الابرياء داخل ثالث اقدس مساجد المسلمين.
انتهى ** ح ع
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