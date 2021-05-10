ظريف : كيان اسرائيل يمنع اللقاح عن المواطنين القابعين تحت احتلاله اللاقانوني

طهران / 11 ايار / مايو / ارنا – تحدث مسؤول كبير في وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الثلاثاء، حول اخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا وموقف ايران من هذه المفاوضات والافاق المستقبلية بشأن احياء الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان طهران اظهرت جديتها وحسن النية، وقد حان الوقت لتتخذ امريكا قرارها الصعب والتخلي عن انتهاج سياسة الضغوط القصوى الفاشلة.