ظريف يؤكد دعم ايران الشامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وخلال الاتصال الهاتفي قدم هنية عرضا لآخر التطورات في الأراضي المحتلة وهجمات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين ومقاومة الشعب الفلسطيني بكل قواه.

كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني.

من جانبه جدد وزير الخارجية الايراني تضامن الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب والوحشي ضد الشعب الفلسطيني الصائم، وكذلك الاعتداء على المسجد الأقصى واستشهاد وجرح المصلين العزل، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية الشامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والقضية الفلسطينية.

كما أطلع ظريف إسماعيل هنية على مشاوراته مع نظيره التركي للعب دور في الأمم المتحدة وكذلك في منظمة التعاون الإسلامي في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني.

انتهى ** 2342