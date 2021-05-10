عقد اجتماع رباعي لرؤساء وفود إيران والترويكا الاوروبية في فيينا

وجاء الاجتماع بين مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي ورؤساء وفود دول الترويكا الأوروبية، المانيا وفرنسا وبريطانيا، في سياق المشاورات الجارية في فيينا على هامش اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

كما تتواصل اجتماعات الخبراء، على المستوى الثنائي وفي اطار فرق العمل الثلاثة.

يذكر أنه في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد يوم الجمعة 6 ايار /مايو، تقرر مواصلة المفاوضات والمشاورات بشكل مكثف وبسرعة أكبر.

ومنذ يوم الجمعة، عقدت اجتماعات عديدة ومتواصلة يوميا على مستويات مختلفة بين وفود ايران ومجموعة 4+1.

انتهى ** 2342