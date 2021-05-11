تسعة شهداء فلسطينيين في قصف صهيوني على غزة

ولفتت الصحة إلى أنّ من بين الشهداء ثلاثة أطفال.

وتعرضت مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى قصف صهيوني أدّى إلى وقوع شهداء وجرحى.

وقصفت المدفعية الصهيونية عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية واطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ صوب القدس المحتلة .

واعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام :توجه الآن ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح و المسجدالأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا.

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