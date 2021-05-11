قاليباف: الأمة الإسلامية تقف امام جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين

وندد قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب في تدنيس المسجد الأقصى وقتل الفلسطينيين خاصة الأطفال، متسائلا : اين هي حقوق الانسان العالمية من هذه الجرائم ؟لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي والتزم الصمت؟

واضاف: ليكونوا على ثقة بان الامة الاسلامية تقف امام ابادة النسل هذه ويبادر اهالي غزة دوما ضد الكيان الغاصب للقدس.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ليعلم الحكام العرب الذين يسعون لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بان الامة الاسلامية والمقاومة تقف امام هذه الجرائم وستحقق الانتصار.

واستنكر قاليباف في جانب اخر من حديثه الى الجريمة الارهابية التي ارتكبت اخيرا ضد تلامذة مدرسة في غرب العاصمة الافغانية كابول وقال: ان العمل الارهابي الذي وقع في افغانستان ادى الى استشهاد عدد كبير من التلميذات والاطفال... اننا ندين هذا العمل الارهابي ونعزي جميع المسلمين خاصة الشعب الافغاني العزيز واسر الشهداء.

وأسفر الحادث عن استشهاد 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

انتهى** 1453