انطلاق عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران

وسيدرس مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية تاييد اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، لمدة 5 أيام من صباح 16 مايو إلى مساء 20 مايو بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين.

وبعد الاعلان عن المرشحين النهائيين للدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية وتاييد اهليتهم، یمکن للمرشحين ممارسة الحملة الانتخابية في الفترة المحددة من يوم الجمعة 28 مایو حتى يوم الاربعاء 16 يونيو اي لمدة عشرين يوما. وخلال اليومين المتبقين بإجراء الانتخابات اي الخميس والجمعة يسود الصمت الانتخابي.

والى جانب الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة التي ستقام يوم 18 حزيران/ يونيو المقبل، ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الاسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.

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