٢٤ شهيدا واكثر من ١٠٠ جريح حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د اشرف القدرة ان ارتفاع أعداد الشهداء جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين

بمنطقة السوسي بمخيم الشاطيء غرب غزة اضافة الى استشهاد المواطن سليم الفرا بخان يونس.

وتستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات الفجر وحتى ساعات الصباح .

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية شمال قطاع غزة وموقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي غرب غزة والذي يتم قصفه للمرة الخامسة.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات أبناءها طلاب مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على قطاع غزة.

وحملت الوزارة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف واستشهاد الأطفال والطلبة. ودعت دول العالم والمؤسسات الدولية إلى إدانة واستنكار ووقف جرائم الاحتلال التي تستهدف طلبة المدارس.

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