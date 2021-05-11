١١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84325984
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اللواء باقري يهنئي نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

اللواء باقري يهنئي نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

طهران / 11 ايار / مايو / ارنا -وجّه رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري" برقيات تهنئة الى نظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وهنأ باقري في برقياته نظرائه في البلدان الاسلامیة بمناسبة عيد الفطر السعيد.كما هنأ القوات المسلحة والشعوب المسلمة والشقيقة في تلک الدول بهذه المناسبة.

وأعرب عن ثقته في أن العالم الإسلامي سيتغلب على الوضع الصعب الراهن ، بما في ذلك تحدي فيروس كورونا والمؤامرات الانقسامية لنظام الهيمنة والغطرسة.

وأكد أن التمسك بحياة الرسول الأعظم محمد مصطفى (صلى الله عليه وسلم)  وتعاليم دين الإسلام السامية والمزدهرة سيكون مفيدًا للمسلمين وقادرًا على خدمة مصالح الشعوب الإسلامية.

کما اعرب عن امله في أن تتحرك الأمة الإسلامية نحو مستقبل مشرق مفعم بالسعادة والازدهار والسير في طريق التعاطف والوحدة في ضوء بركات هذا العيد العظيم والمشرق.

وتمنى دوام التوفيق والصحة والعافية لنظرائه والقوات المسلحة في تلك الدول.

انتهی ** 3280 

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