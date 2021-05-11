أمير عبد اللهيان: إيران ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بقوة

واضاف حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع خالد القدومي رئيس مكتب حماس وناصر أبو شريف رئيس مكتب الجهاد الإسلامي الفلسطيني في إيران اليوم الثلاثاء: إن الأمة الإسلامية لن تتسامح تدنيس المسجد الأقصى ، والقبلة الأولى للمسلمين ، وسفك دماء المصلين.

واستنكر أمير عبد اللهيان جرائم الکیان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و في القدس و بيت المقدس و قال« ان تدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واستشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين اثبت الطبيعة الإرهابية للکیان الصهیونی.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الى 24 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من ١٠٩ اصابات.

وتستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات الفجر وحتى ساعات الصباح .

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية شمال قطاع غزة وموقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي غرب غزة والذي يتم قصفه للمرة الخامسة.

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