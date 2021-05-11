١١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:١٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84326082
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ممرضة إيرانية تفوز بالمركز الأول في مسابقة التصوير العالمية

ممرضة إيرانية تفوز بالمركز الأول في مسابقة التصوير العالمية

طهران / 11 ايار / مايو / ارنا -فازت الممرضة النشطة في مركز القلب بطهران نازيلا قميان بالمركز الأول في مسابقة تصوير مشهد رعاية مرضى كورونا التي نظمها مجلس التمريض الدولي.

وافاد ارنا ، ان المساعد الفني والتعليمي والبحثي لمنظمة التمريض فی ایران احمد نجاتیان،  اعلن في المؤتمر الصحفي لليوم العالمي للتمريض في حديقة متحف الدفاع المقدس ، ان الممرضة النشطة في مركز قلب طهران نازيلا قميان شارکت بالدورات التدريبة في مجال التصوير واكتسبت المهارات اللازمة الی جانب أداء واجباتها الوظيفية و تمكن من الفوز بالمركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمجلس التمريض الدولي (ICN) من خلال إرسال صوره خاصة بلحظات رعاية مرضى فيروس كورونا في المستشفى.

و اضاف ان تسعة صور لهذه الممرضة الفنانة تم نشرها في كتاب التمريض لمجلس التمريض العالمي.

وتابع: " ان مجلس التمريض الدولي أيضًا أشاد بابممرضة الناشطة في رعاية الأطفال العاملين حاله جعفري.

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