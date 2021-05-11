المقاومة تمطر العدو الصهيوني بمئات الصواريخ ضمن عملية سيف القدس

ونشرت وسائل الاعلام الصهيونية، صورا لدمار واسع في المنازل والسيارات بمدينة عسقلان على بعد 20 كلم من قطاع غزة.

وقررت غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، تسمية ردها على العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق الاقصى والقدس "معركة سيف القدس".

وفي سياق متصل، فقد اعلنت فصائل المقاومة انها اطلقت عشرات القذائف الصاروخية تحت عنوان سيف القدس، فيما اقرّ جيش الاحتلال ان اكثر من 400 قذيفة صاروخية انطلقت من غزة وادت لاصابة أكثر من ثلاثين مستوطنا بجراح.

و أكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة" استمرار المعركة ومواصلة "أعراس الشهادة" فداءً و وفاءً للقدس والأقصى.

وقال ابوحمزة في تصريح وزعته السرايا : لن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل، ففلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، بالقول ان "رد السرايا على استهداف المدنيين الآمنين واغتيال المقاومين سيكون قاسياً وعلى الاحتلال أن ينتظرنا في كل حين".

وأضاف ابوحمزة : نحن أمام بسالة منقطعة النظير التي يؤديها مقاتلو السرايا على أرض الميدان، ولا يسعنا إلا أن نؤكد بأننا على العهد والوعد حتى النصر أو الشهادة.

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