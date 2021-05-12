أهالي الشهداء بغزة : أرواحنا واموالنا فداء للقدس

تقول التلباني أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية تقطنها عائلة نجلها في حل تل الهوا، غرب مدينة غزة ليلا، ما ادى لتدميرها بشكل كامل فيما قذفت النيران بجثث احفادها وامهم مع نجلها الى الشارع.

وتستذكر المرأة نجلها الأول أنس الذي اغتالته طائرات الاحتلال في الثامن والعشرين من رمضان في العام 2014؛ مؤكدة انها فداء للقدس وفلسطين ومضت قائلة :"قبل سبع سنوات فقد ابني انس واليوم حفيدي يزيد وحفيدتي مريم وزوجة ابني ريما سعد وابني الاطباء يقولون لي ادعي له".

وطالبت المرأة المقاومة بالانتقام لنجلها الاول ولاحفادها وأن يواصلوا العمل على حماية القدس.

وعلى مسافة قصيرة وقف الشباب محمود سلمان يلقي نظرة الوداع على اخيه صابر الذي اغتالته طائرات الاحتلال عندما كان يسير برفقة عدد من رفاقه في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويؤكد محمود ان الدماء التي تجري في عروق الشباب الفلسطيني مكتوب عليها شهداء وأن غزة كل يوم تقدم شهداء على طريق القدس؛ مؤكدا ان شقيقه كان مستعدا للشهادة من اجل التضامن مع القدس وأهلها.

و وسط مسيرة غاضبة شيع الفلسطينيون عددا من شهداءهم في ظل اجواء من التصعيد الصهيوني الذي يطال كل مرافق الحياة في غزة.

وتؤكد وزارة الصحة بغزة ان عدد الشهداء حتى الساعة الواحدة ظهر الأربعاء، وصل الى 48 شهيدا واكثر من 306 جريح؛ ما يعكس الاجرام الذي تنفذه قوات الاحتلال.

من جانبه، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : إن طائرات الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من ٢٠٠ غارة واعتداء طالت مختلف مناطق القطاع.

واضاف سلامة في تصريح لمراسل ارنا، أن نصف الغارات تم الليلة الماضية بالتركيز على المقار الحكومية والأبراج والبيوت السكنية ومقرات إعلامية ومواقع للمقاومة.

وأفاد، أن العدوان خلف خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع؛ مشيرا الى ان إلى أكثر من ٥٠٠ وحدة سكنية جرى تدميرها ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ١٠٠٠ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل بينها اضرار لحقت بـ ١٢ مقر أعلامي .

وأوضح هذا المسؤل في قطاع غزة، ان ٥٢ مقرا حكوميا تعرضت للقصف وتنوعت بين مقرات شرطية وأمنية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة؛ مشيرا الى تضرر أكثر من ٥٠ سيارة و وسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي .

وتستمر قوات الاحتلال الصهيوني بإغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر، اضافة الى منع الحالات الانسانية من السفر منع ادخال المواد الطبية الى القطاع؛ ما يعرقل جهود وزارة الصحة في مواجهة تداعيات العدوان ويقوض اجراءاتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي يضرب القطاع بقوة.

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