القضاء على خلية ارهابية في حدود محافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران

وجاء في بيان اصدره المقر مساء الثلاثاء: ان قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية اشتبكت مع خلية تضم 7 عناصر من الاشرار والمعادين للثورة كانوا يعتزمون التسلل الى البلاد من الاراضي التركية في المنطقة الحدودية التابعة لمدينة سلماس.

واضاف البيان: انه خلال هذا الاشتباك لقي جميع عناصر الخلية الارهابية حتفهم وتم القضاء على هذه الخلية تماما.

وتابع المقر في بيانه: للاسف استشهد اثنان من التعبويين من مدينة سلماس خلال هذا الاشتباك.

يذكر ان لمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران حدودا بطول 967 كم مع العراق وتركيا وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية آذربيجان، من ضمنها 550 كم مع تركيا.

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