ايران تدعو مجلس الامن الدولي لعدم تجاهل جرائم الصهاينة

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: ان استمرار هجمات الكيان الاسرائيلي اسفر عن استشهاد واصابة عدد كبير من الفلسطينيين الابرياء.

واضاف: ان الطبيعة العنصرية لكيان التمييز العنصري تعني هيمنة الظلم.

وتابع مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان مجلس الامن الدولي لا يمكنه ان يكون لامباليا تجاه هذه الجرائم ويجب على الولايات المتحدة انهاء حمايتها لـ"اسرائيل".

يذكر ان الهجمات الجوية والمدفعية الصهيونية المستمرة منذ عدة ايام على قطاع غزة ادت لغاية الان الى استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينيا واصابة اكثر من 200 آخرين.

رغم ذلك لا تسمح الولايات المتحدة باتخاذ اي قرار في مجلس الامن الدولي لوقف العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة والفلسطينيين في القدس وسائر المناطق المحتلة.

انتهى ** 2342