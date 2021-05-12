ظريف يتعاطف مع ذوي شهداء مدرسة سيد الشهداء في كابول

واشار ظريف في تغريدة له على تويتر الى ان برج الحرية (ازادي) في مدينة طهران شهد الليلة الماضية مراسم عزاء تعاطفا مع الشعب الافغاني.

وتزين البرج باللوان علم افغانستان تعبيرا عن التعاطف مع عشرات الطالبات اللواتي استشهدن في تفجير ارهابي غرب العاصمة كابول.

وفي تغريدة سابقة إثر الهجوم الارهابي على مدرسة ثانوية للبنات في العاصمة الافغانية ،قال وزير الخارجية : ننعى الفتيات البريئات والصائمات ضحايا اعتداء التكفيريين الدواعش الذين أظهروا أنهم غرباء على الإسلام والإنسانية.

واضاف: لقد حان الوقت لجميع أولئك المتعلقين بالإسلام وأفغانستان لوضع حد لقتل الأشقاء وتوحيد الساحة وتضييق الخناق على الدواعش عديمي الوطن.

واستشهد 85 شخصا واصيب ما يزيد عن 150 غالبيتهم من الطالبات في التفجير الارهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي، مدرسة سيد الشهداء (ع) في كابول.

انتهى** 2344