طائرات الاحتلال الصهيوني تدمر معظم المقرات الحكومية الفلسطينية بغزة



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم إن طائرات الاحتلال دمرت جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع والمعروف باسم مدينة عرفات للشرطة ومقر جهاز الامن الداخلي.

وأوضح أن المقرات التي قصفت هي مقرات الشرطة،و والمخابرات، والجوازات، ومديرية التدريب، ومواقع الامن والحماية، والقادسية ، والميناء، والبحرية،والكلية الشرطية، ومراكز الشرطة بعدة مدن في القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال اكثر من خمسين غارة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة استهدفت جميع المراكز الحكومية ما ادى لوقوع اصابات في صفوف النساء والاطفال.

و استهدفت طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة في مختلف مناطق القطاع والتي كانت خالية من المقاومين

و دمر ت طائرات الاحتلال منازل لثلاثة قادة في كتائب القسام بغزة

من جهته، قال الدكتور القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان القطاع من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف، " 43 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع هم من الأطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والاحياء السكنية"

واعلنت وزارة الصحة-قطاع ان اجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة 35 شهيد من بينهم 12 طفلا و3سيدات و 233 اصابة بجراح مختلفة.

انتهى** 1453