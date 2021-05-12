١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84326811
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خطيب زاده: وزارة الخارجية مستعدة للتعاون الكامل مع اللجنة الأولمبية

خطيب زاده: وزارة الخارجية مستعدة للتعاون الكامل مع اللجنة الأولمبية

طهران/ 12 ايار/ مايو/ ارنا - اكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة في لقاء مع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، استعداد وزارة الخارجية للتعاون الكامل مع هذه اللجنة بهدف المشاركة الناجحة للرياضيين الايرانيين في المسابقات الدولية والتعريف بالثقافة الايرانية لشعوب العالم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها خطيب زاده للجنة الاولمبية اليوم الاربعاء، والتقى خلالها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري حيث اطلع على آخر الاجراءات المتخذة لتطوير البنية التحتية وتعزيز البطولات الرياضية في البلاد.

وخلال لقائه مع رئيس ومسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية، أعرب خطيب زادة عن استعداد وزارة الخارجية للتعاون الكامل مع اللجنة بهدف المشاركة القوية والناجحة للرياضيين الايرانيين في المسابقات الرياضية الدولية، بما في ذلك أولمبياد طوكيو.

من جانبه قدم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، شرحا عن مشاركة الرياضيين الإيرانيين في أولمبياد طوكيو 2021 والاستعدادات الفنية ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية للمشاركة الفعالة والناجحة للرياضيين الإيرانيين في الأولمبياد.

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