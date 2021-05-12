١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84326964
٠ Persons

سمات

لدى وصوله إلى سوريا

ظريف يتحدث عن التصعيد الصهيوني منذ يوم القدس

ظريف يتحدث عن التصعيد الصهيوني منذ يوم القدس

طهران/ 12 ايار/ مايو/ ارنا - قال وزير الخارجية إن الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني اشتدت منذ اليوم العالمي للقدس، مشيرا الى الاعتداءات غير المسبوقة على المسجد الأقصى والمدن الفلسطينية اضافة الى القصف الاخير على غزة والذي تسبب في ايجاد ظروف سيئة جدا في المنطقة.

وعند وصوله إلى دمشق اليوم الاربعاء أعرب ظريف عن ارتياحه لزيارة سوريا ولقاءاته المقررة للإخوة والاخوات في هذا البلد، مضيفا اننا نمر اليوم بظروف خاصة حيث تأتي الزيارة قبيل الانتخابات السورية لمناقشة هذا الموضوع مع الاصدقاء السوريين.

واعرب ظريف عن اسفه للاجراءات الإجرامية للكيان الصهيوني التي تصاعدت منذ يوم القدس العالمي، ووقعت خلالها احداث غير مسبوقة في المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة، اضافة الى قصف قطاع غزة مما خلق ظروف خطيرة للغاية في المنطقة، معتبرا ان وسوريا كاحدى الدول الرائدة في جبهة المقاومة لها دور هام جدا في هذا الصدد.

وأضاف ظريف أنه سيبحث في دمشق موضوع الانتخابات السورية ودعم ايران لسوريا حكومة وشعبا في اطار مسيرة الإعمار ومكافحة الإرهاب، كما انه اعلن انه سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد وباقي الأصدقاء السوريين والفلسطينيين لتناول الوضع في فلسطين المحتلة.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 3 =