ظريف يتحدث عن التصعيد الصهيوني منذ يوم القدس

وعند وصوله إلى دمشق اليوم الاربعاء أعرب ظريف عن ارتياحه لزيارة سوريا ولقاءاته المقررة للإخوة والاخوات في هذا البلد، مضيفا اننا نمر اليوم بظروف خاصة حيث تأتي الزيارة قبيل الانتخابات السورية لمناقشة هذا الموضوع مع الاصدقاء السوريين.

واعرب ظريف عن اسفه للاجراءات الإجرامية للكيان الصهيوني التي تصاعدت منذ يوم القدس العالمي، ووقعت خلالها احداث غير مسبوقة في المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة، اضافة الى قصف قطاع غزة مما خلق ظروف خطيرة للغاية في المنطقة، معتبرا ان وسوريا كاحدى الدول الرائدة في جبهة المقاومة لها دور هام جدا في هذا الصدد.

وأضاف ظريف أنه سيبحث في دمشق موضوع الانتخابات السورية ودعم ايران لسوريا حكومة وشعبا في اطار مسيرة الإعمار ومكافحة الإرهاب، كما انه اعلن انه سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد وباقي الأصدقاء السوريين والفلسطينيين لتناول الوضع في فلسطين المحتلة.

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