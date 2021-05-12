بيت العنكبوت الصهيوني إنهار بصواريخ المقاومة

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر اليوم الأربعاء، كتب شمخاني : أن الشباب الفلسطيني الثائر قد غير المعادلات الأمنية ووسع الميدان الى عمق الأراضي المحتلة. قال تعالى ‏إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ .

وشهد المسجد الأقصى ومحيطه في القدس اعتداءات مكثفة من قبل مسلحين صهاينة في الأيام الماضية لتنفيذ خطط كيان الاحتلال بتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا.

في أعقاب العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في القدس المحتلة، أطلقت فصائل المقاومة في غزة صواريخ على المستوطنات الصهيونية في محيط غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الاشتباكات الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، اصيب ما لا يقل عن 245 فلسطينيا بجروح جراء اطلاق الرصاص من قبل الجنود الصهاينة وفقا لما أعلنه الهلال الاحمر الفلسطيني .

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