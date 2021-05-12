إيران تستضيف نهائيات كأس العالم للتزلج على العشب

وعقد اجتماع لجنة التزلج على العشب التابعة للاتحاد الدولي للتزلج على شكل ندوة عبر الإنترنت بحضور أمين اتحاد التزلج للرياضات الشتوية "بهرام ساوه شمشكي"، حيث جرى خلال هذا اللقاء التصويت وبالاغلبية على استضافة إيران للمرحلة النهائية لكأس العالم للتزلج على العشب لعام 2021.

ستقام البطولة هذا الصيف في منتجع ديزين للتزلج، وسيتم تحديد التاريخ الدقيق لاقامة البطولة في الاجتماعات القادمة للجنة التزلج التابعة للاتحاد الدولي للتزلج.

الدورات السابقة لهذه البطولة كانت قد أقيمت خلال شهر أغسطس.

انتهى** 2344