قائد حركة "أنصار الله": جاهزون لمواجهة الكيان الصهيوني

طهران / 12 ايار / مايو / ارنا – اكد الحرس الثوري، ان منع الصهاينة من التمادي في سياساتهم الوحقة والوحشية، يتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة من قبل الائتلاف الموحد ضد هذا العدو الى جانب تفعيل دور المحافل الدولية المؤثرة في حماية فلسطين.