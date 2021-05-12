١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84327346
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حصيلة الشهداء في غزة ترتفع الى 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا

حصيلة الشهداء في غزة ترتفع الى 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا

غزة/١٢ مايو / ايار/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الى 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا و3سيدات و 296 إصابة بجراح مختلفة.


واكد مراسلنا استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منفصلة صباح اليوم الاربعاء ببيت لاهيا وغزة وخان يونس.

وقال أن أربعة شبان استهدفتهم طائرات الاحتلال في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدي لاستشهادهم على الفور. 
وفي بلدة بيت لاهيا استشهد 4 مزارعين إثر استهدفهم من قبل طائرات الاحتلال بالقرب دوار حمودة شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارة تندر كانت تسير في أرض زراعية قرب دوار حمودة شرق بيت لاهيا، ما ادى لوقوع لاستشهاد أربعة مزارعين وإصابة آخرين.
وفي وقت سابق، استشهد الفتى إبراهيم سمور ١٧ عاما إثر إصابته بطلق ناري في الصدر  في بلدة خزاعة بخان ونس.
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