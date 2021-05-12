ظريف: مزاعم القبة الحديدية التي لا تقهر اكذوبة خاوية

وقال ظريف خلال اللقاء الذي جرى الاربعاء مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق: لقد شهدنا الوحشية الجديدة للكيان الصهيوني خاصة في المسجد الأقصى ومحاولاته مصادرة المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى وكذلك شهدنا شجاعة الفلسطينيين رجالا ونساء في الدفاع عن الاقصى الشريف.

وصرح ان العالم الإسلامي فخور جدا بهذه الشجاعة واضاف: ان الرد البطولي لفصائل المقاومة ضد الكيان الصهيوني اثبت أن مزاعم القبة الحديدية التي لا تقهر هي مجرد اكذوبة خاوية.

وتابع ظريف: لقد اثبتت هذه الاحداث ايضا بان عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني هي ضد الشعب الفلسطيني وضد مصالح الأمة الإسلامية.

وقال: في الأيام الأخيرة ، وبالتعاون مع تركيا وقطر ودول إسلامية أخرى ، حاولنا توعية المجتمع الدولي بشأن هذه القضية. نأمل أن نكون قادرين على القيام ببعض التحرك على الأقل في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة لأنه لا يوجد أمل في مجلس الأمن.

وافاد ظريف: نحن نقف مع الشعب الفلسطيني ونفخر بدفع ثمن هذا الموقف كما ان سوريا تدفع ثمن وقوفها إلى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني وان إيران وسوريا ودول أخرى التي تواجه غضب اميركا تقوم بدعم فلسطين.

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي الايراني: آمل أن نتمكن معًا عبر تعزيز المقاومة والعمل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، من خلق مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

انتهى ** 2342