١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84327987
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اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا والصين في فيينا

اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا والصين في فيينا

طهران / 13 ايار /مايو /ارنا- في سياق المفاوضات النووية المكثفة الجارية في فيينا، عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة رؤساء وفود ايران وروسيا والصين الأربعاء في مكتب ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية بالعاصمة النمساوية.

وقام المشاركون في اللقاء الثلاثي بمناقشة وتنسيق مواقف الدول الثلاث في المحادثات وبحثوا بعض القضايا المهمة المتعلقة برفع الحظر والقضايا النووية.

واشار ممثلا روسيا والصين في الاجتماع ، الى دور إيران النشط في تقدم المحادثات ، واكدا دعمهما المجدد للرفع المؤثر للحظر المفروض على الشعب الإيراني.

كما دعت الدول الثلاث إلى تسريع التقدم في المحادثات.

يذكر أن المشاورات واللقاءات بين وفود إيران ودول 4 + 1 مستمرة على شكل مجموعات عمل ثلاثية واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على مختلف المستويات.

وكانت الجولة الرابعة لهذه المفاوضات قد انطلقت يوم الجمعة الماضية في فيينا.

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