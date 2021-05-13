١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٥:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84327989
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ظريف: مستعدون لبناء تعاون وثيق مع السعودية

ظريف: مستعدون لبناء تعاون وثيق مع السعودية

طهران / 13 ايار / مايو /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لبناء تعاون وثيق مع السعودية.

وفي تصريح للصحفيين ادلى به عقب لقائه نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق الاربعاء اكد ظريف أهمية الانتخابات الرئاسية في سورية وقال: نحن جاهزون لنكون مراقبين لهذه الانتخابات ونأمل بأن يشارك الشعب السوري فيها لضمان تحقيق مستقبل مشرق وأكثر استقرارا للبلاد.

وأشار ظريف إلى أن فتح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة حلب سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي رد على سؤال حول العلاقات الإيرانية السعودية والسورية السعودية قال ظريف: نحن مستعدون لبناء تعاون وثيق مع السعودية وبالطبع فإن أشقاءنا السوريين لطالما رحبوا بالتعاون بين العالم العربي ونحن نوافقهم هذا النهج أيضا.

واضاف: لقد أجرينا بعض الاتصالات مع السعودية ونأمل بأن تفضي هذه الاتصالات إلى تعاون أكبر بين إيران والسعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولا سيما في اليمن الذي يعاني من كارثة إنسانية كبيرة.

انتهى ** 2342

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