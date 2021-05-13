الامين العام لمجمع تقريب المذاهب الاسلامية يهنئ مسلمي العالم لمناسبة عيد الفطر المبارك

وجاء في رسالة تهنئة حجة الاسلام حميد شهرياري هذه: اهنئ جميع مسلمي العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد معربا عن امله بتعزيز الوحدة و اواصر الصداقة بين المسلمين في كافة انحاء العالم وهزيمة اعداء الاسلام خاصة الاستكبار العالمي والصهاينة الغاصبين.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني قد بعث برقيات تهنئة الى قادة الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال الرئيس روحاني في جانب من برقيات التهنئة هذه: انني على ثقة بانه في ظل الارادة وتضافر جهود قادة الدول الاسلامية ستتعزز اواصر المودة والصداقة بين مسلمي العالم اكثر مما مضى وسنشهد نمو واعتلاء ثقافة الاسلام في انحاء العالم.

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