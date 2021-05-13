١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84328169
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الرئيس روحاني يتلقى برقية تهنئة من نظيره الطاجيكي لمناسبة عيد الفطر السعيد

الرئيس روحاني يتلقى برقية تهنئة من نظيره الطاجيكي لمناسبة عيد الفطر السعيد

طهران/13ايار/مايو/ تلقى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني برقية تهنئة من نظيره الطاجيكي امامعلي رحمان لمناسبة عيد الفطر السعيد.

وهنأ  الرئيس الطاجيكي في برقية التهنئة هذه الرئيس روحاني والشعب الايراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربا عن امله في تعزيز العلاقات الودية بين طاجيكستان وايران اكثر فاكثر.

واعرب امام علي رحمان  في جانب من هذه البرقية عن تمنياته بالسعادة و التوفيق للرئيس روحاني و النجاح و الرفاهية و التقدم للشعب الايراني.

وعبر عن امله بان تشهد العلاقات الثنائية بين طاجيكستان وايران مزيدا من التطور في ظل القيم الاسلامية والتعاون الايجابي المشترك وكذلك جهود مسؤولي البلدين خدمة للشعبين الطاجيكي والايراني.
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