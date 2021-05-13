خالد قدومي: الشعب الايراني هو الداعم الحقيقي للشعب الفلسطيني

واضاف خالد قدومي اليوم الخميس خلال مسيرات نظمها المصلون في طهران بعد صلاة عيد الفطر المبارك: ان الشعب الفلسطيني يحمل رسالة العزة ويؤكدا ان صواريخ المقاومة ستطال الكيان الصهيوني.

وتابع نحن اليوم واقفون في المسجد الاقصى وان الشباب الفلسطينیين لم يسمحوا منذ حلول شهر رمضان المبارك المتطرفين الصهاينة بانتهاك مسجد الاقصى.

وخاطب الشعب الايراني قائلا ان دعمكم لنا في فلسطين يحمل معاني كبيرة و اننا سنتحرك سويا نحو ازالة الكيان الصهيوني.

وفي جانب اخر من كلمته قال قدومي ان القضية الفلسطينية هي قضية الانسانية ويجب علينا ان ندافع عن الدين والاخلاق والثقافة لان هناك سارقين يسرقون ويغصبون حق الاخرين، موكدا ان المشكلة الرئيسية هي اليوم تعود الى القوة و الغطرسة لان القوی المستكبرة تتمسک بالقوة و الغطرسة ولا تقيم وزنا لحقوق الانسان.

وهنأ قدومي الشعب الايراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واعرب عن تمنياته باقامة صلاة العيد في المسجد الاقصى.

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