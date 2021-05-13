الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع وطنية في المناطق الحرة

ويتم تدشين هذه المشاريع في محافظات اذربايجان الشرقية (شمال غرب) وخوزستان و هرمزكان (جنوب) وسيستان و بلوشستان (شرق) والبرز غرب العاصمة باستثمارات تبلغ ستة الاف و200 مليارد تومان (الدولار يساوي 4200 تومان).

وبدأت مراسم تدشين هذه المشاريع في الاسبوع الـ 67 من افتتاح المشاريع الوطنية في اطار تحقيق شعار قفزة الانتاج.



ومن المقرر تدشين 31 مشروع انتاجي وتجاري في منطقة تشابهار الحرة والذي يخلق فرص عمل لـ 657 شخصا.

وسيقوم القطاع الخاص بافتتاح مشاريع في منطقة بيام الاقتصادية الخاصة في محافظة البرز والتي تشمل وحدات انتاجية لانتاج الاجهزةوالمعدات الطبية والادوية والمواد الغذائية و الاجهزة المنزلية الى جانب افتتاح محطة صغيرة لانتاج الكهرباء حيث تخلق هذه المشاريع فرص عمل لـ 125 شخصا.

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