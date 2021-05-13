الرئيس روحاني: مشروع سكك الحديد بين شلمجه والبصره يحقق تغييرا كبيرا في المنطقة

وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كنفرانس في الاسبوع الـ 67 لافتتاح المشاريع الوطنية وفي اطار تحقيق شعار قفزة الانتاج اضاف،الرئيس روحاني ان مدن ابادان وشلمجه وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات اهمية كبيرة معربا عن امله بان نشهد تغييرا كبيرا في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي شلمجه والبصرة.

واكد رئيس الجمهورية ان ربط شبكة سكك الحديد بين ايران و العراق وسوريا سيوفر الارضية امام ربط ايران ببحر الابيض المتوسط والذي يحظى ببالغ الاهمية قائلا ان الحكومة تتابع هذا المشروع على الصعيدين السياسي والعملياتي على ان يكمل في السنوات القادمة.

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