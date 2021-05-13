١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84328401
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تسجیل 297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

تسجیل 297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

طهران/13 ايار/مايو/ارنا- اعلنت وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي أنه بوفاة 297 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 76 الفا و 231شخصا.

واعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 14الفا و 246  حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونین و 722 الف و سبعة اشخاص.
وان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونین و 179 الفا و 890 شخصا.

وتم تطعيم مليونين و 923 مواطنا بلقاح كورونا لحد الان.

وانخفض عدد الاصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا في الشهور الاخيرة من العام  الايراني الماضي الذي انتهى في 21 مارس 2021 الا انه اخذ منحى تصاعدي خلال الشهرين الاخيرين.

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