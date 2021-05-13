تسجیل 297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

واعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 14الفا و 246 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونین و 722 الف و سبعة اشخاص.

وان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونین و 179 الفا و 890 شخصا.

وتم تطعيم مليونين و 923 مواطنا بلقاح كورونا لحد الان.

وانخفض عدد الاصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا في الشهور الاخيرة من العام الايراني الماضي الذي انتهى في 21 مارس 2021 الا انه اخذ منحى تصاعدي خلال الشهرين الاخيرين.

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