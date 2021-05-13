١٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٣١ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84328417
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السید عمار الحكيم يهنئ سماحة قائد الثورة الاسلامية و رؤساء السلطات الثلاث بمناسبة عيد الفطر السعيد

السید عمار الحكيم يهنئ سماحة قائد الثورة الاسلامية و رؤساء السلطات الثلاث بمناسبة عيد الفطر السعيد

طهران/13ايار/مايو/ارنا- بعث رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي "السيد عمار الحكيم برقيات تهنئة منفصلة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى على الخامنئي و رؤسا السلطات الثلاث هنأهم فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 و ثمن السيد عمار الحكيم في برقية تهنئة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية مواقف سماحته المتوازنة والقائمة على الحقيقة في دعم العراق و كذلك جهوده لاقرار السلام والامن في المنطقة.

کما بعث برقیات منفصلة الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام رئيسي و رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف هنأهم فيها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ورحب بمساعی ایران من اجل استتباب الامن والسلام فی المنطقة معربا عن امله بان تكلل المحادثات الايرانية على الصعيدين الاقليمي والدولي بالنجاح .

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