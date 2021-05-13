واعظي: متعاطفون مع افغانستان حكومة وشعبا

واضاف واعظي اليوم الخميس على صفحته في اينستغرام انه واضافة الى الارهابيين الجبان هناك متهمون اخرون ضالعون في جريمة قتل الاطفال في دشت برجي في كابول معتبرا الارهابيين كضيوف غيرمرغوب فيهم والذين لم يتركوا شيئا سوى العنف والتطرف و الارهاب في افغانستان والمنطقة على مدى عقد من الزمن.

واعرب عن تعاطفه مع افغانستان حكومة وشعبا في هذا الحادث الاليم.

واستشهد 85 شخصا واصيب ما يزيد عن 150 غالبيتهم من الطالبات في التفجير الارهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي، مدرسة سيد الشهداء (ع) في كابول.

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