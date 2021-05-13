عدد المترشحين لخوض انتخابات الرئاسة الايرانية بلغ 211 شخصا

وقال موسوي في تصريح صحفي الخميس في ختام اليوم الثالث من تسجيل اسماء الراغبين بالترشح لانتخابات الرئاسة: ان 81 شخصا راجعوا وزارة الداخلية الخميس لتسجيل اسمائهم للترشح للانتخابات الرئاسية ليبلغ المجموع لغاية الان 211 شخصا (اليوم الاول 57 واليوم الثاني 73).

واضاف: ستستمر عملية تسجيل المترشحين في اليومين المتبقيين اي الجمعة والسبت.

وكان من بين المترشحين لغاية الان عدد من الشخصيات مثل وزير الدفاع السابق العميد حسین دهقان والقائد السابق لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار سعيد محمد والرئيس السابق محمود احمدي نجاد ووزير الاتصالات السابق محمد حسن نامي ونائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي میرحسین قاضي زادة هاشمي ووزير النفط السابق رستم قاسمي ووزير الرياضة والشباب السابق محمد عباسي ووزير الجهاد الزراعي السابق صادق خلیلیان والدبلوماسي السابق محمد حسن قدیري ابیانة والمساعد الاسبق لرئيس الجمهورية محسن مهر علي زادة والسفير السابق رامین مهمانبرست.

وفور انتهاء مهلة الايام الخمسة لتسجيل اسماء الراغبين بالترشح سيبدا مجلس صيانة الدستور على الفور ولفترة 5 ايام بدراسة ملفات المترشحين وفق المعايير المعلنة اخيرا ومن ثم سيكون بامكان المترشحين المرفوضة اهليتهم تقديم شكاواهم للبت فيها ليتم من ثم الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المؤكدة اهليتهم الذين تتوفر لهم فرصة 20 يوما للدعاية الانتخابية للدخول بعدها في الصمت الانتخابي لغاية 24 ساعة من بدء العملية الانتخابية يوم 18 حزيران/يونيو القادم.

انتهى ** 2342