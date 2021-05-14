أنصار الله: المقاومة الفلسطينية عززت من حقيقة أن "إسرائيل" كيان هش

وقال عبدالسلام في تغريدة له على موقع “تويتر”، متحدثا عن الحرب التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين: إن هذه لجولة لها ما بعدها من اقتراب الوعد الحق بإذن الله تعالى.

وأكـد عبدالسلام أنه “بقوة الإرادة وقوة الحق عززت المقاومة الفلسطينية من حقيقة أن كيان العدو الإسرائيلي كيان هش وغير قابل للحياة“.

وأضاف: وأما المطبعون فقد اسودت وجوههم ويحسبون كـل صاروخ يستهدف العدو كأنه ينزل على رؤوسهم.

ومنذ الإثنين، استشهد 119 فلسطينيا بينهـم 27 طفلا و11 سيدة وأصيب 621 بجروح جراء غارات إسرائيلية متواصلة على غزة، فيما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث يريد الكيان الإسرائيلي إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

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