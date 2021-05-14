خبير فلسطيني: لا يمكن لـ"اسرائيل" ان تشن حربا برية على غزة

وقال سويرجو في تصريح خاص لمراسلنا : لا يمكن للاحتلال ان يقدم على عملية برية وكل ما يشيعه الجيش حول النية في دخول حرب برية هو هراء وغير واقعي والاحتلال الصهيوني يبحث عن التهدئة منذ اليوم الثاني ووضع كثير من الوساطات ولكن الاعلام الصهيوني يحاول ان يوحي للمواطن الصهيوني ان دولته في كامل قوتها وانها تريد ان تحقق نصرا حتى ولو كان على حساب المدنيين والمنشات المدنية.

وأكد ان الكيان الصهيوني لا يمتلك اجابة حتى بعد هذه الجولة عن مستقبله والثمن للدخول في عملية برية سيكون مكلف جدا على كل الاصعدة ولن تجرؤ اسرائيل عليه سيما إن كان مكلفا من الناحية العسكرية او من الناحية المسؤولية التاريخية لاحتلالها لغزة ومن ناحية ثالثة قدرتها على البقاء في غزة.

وأضاف :"غزة عبارة عن برميل من البارود والحياة اذا أرادوا الحياة فنحن جاهزون واذا أرادوا البارود فنحن اجسامنا ملغومة سنقاتل حتى النهاية".

وأرجع العنف الكبير من قبل جيش الاحتلال ضد غزة لان الكيان الصهيوني يشعر انه امام مفترق طرق يحدد مصيره الاستراتيجي خاصة ان هذه الدولة التي كانت تعتقد انه من خلال التطبيع العربي انها تسطيع ان تفرض وقائع جديدة على الارض وان تقوم باحتلال الاقصى وانه لن يكون هناك اي ردة فعل سواء كان فلسطينيا نتيجة الضعف الفلسطيني من الانقسام الذي مررنا به او كانت ردة الفعل عربية من دول حكومات عربية متهالكة اصبحت تلتقط انفاسها الاخيرة وهي لا تستطيع ان تحل مشاكل جمهورها وحتى التواطؤ الغربي والانحياز الكامل الامريكي كل هذه المعطيات لم تستطع إسرائيل من خلالها ان تحقق هدفها بإنهاء القضية الفلسطينية والذهاب نحو ما يسمى الدولة اليهودية والقدس الموحدة عاصمة لها.

وأوضح: ان" اسرائيل تمر بازمة لم تمر بها منذ سبعين عاما ازمة بنيوية ظهرت خلال فشل حكومة نتنياهو في اربعة انتخابات اجرتها في كيان الاحتلال فشلت اسرائيل فيها بتدجين اكثر من 2 مليون فلسطيني عاشوا سبعين عاما داخل الكيان الاسرائيلي واعتقدوا ان هذا الفلسطيني اصبح الفلسطيني الجديد الذي تجري ترويضه واخضاعه لاسرائيل لكن النتيجة كانت ان هذا المواطن الفلسطيني الذي يعيش في حيفا ويافا وعكا يقول للعالم ان فلسطين من البحر الي النهر ومن راس الناقورة الى رفح ولا يوجد شيء اسمه حل الدولتين وهناك دولة واحدة هي فلسطين وهناك شعب واحد لفلسطين وهناك مغتصب اسمه اسرائيل".

وأضاف ان المواطن الفلسطيني قال كلمته وهي ان القدس الموحدة هي عاصمة فلسطين لا يوجد في القانون الدولي شيء اسمه القدس الشرقية والقدس في قرار 181 لم يتم تقسيمها الان القدس عربية وهي عاصمة فلسطين.

وقال : الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة يؤكد ان عاصمتنا القدس وليست القدس الشرقية وبعد ذلك المعركة تستمر لإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني ودحر الاحتلال حتى النهاية.

387